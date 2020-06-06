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7 asırlık cami aslına uygun restore edildi

MANİSA HABERLERİ  | 06.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde tarihe meydan okuyan 7 asırlık Küpeler Camii’nde başlattığı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerini tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde tarihe meydan okuyan 7 asırlık Küpeler Camii’nde başlattığı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerini tamamladı. Son olarak 1890 yılında bir onarımdan geçen Küpeler Camii, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek, kullanıma hazır hale getirildi.
Kentteki kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için sayısız projeyi hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Küpeler Mahallesindeki tarihi camiyi aslına uygun olarak restore etti. 1377-78 yıllarında Saruhanoğulları Beyleri’nden Hızır Şah döneminde inşa edildiği düşünülen Küpeler Camii, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 600 bin TL bedelle, şehrin kültür mirasına kazandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Aslan, teknik personeller ve Küpeler Mahalle Muhtarı Osman İzci ile birlikte restorasyon sonrası camide incelemelerde bulundu. Öztozlu, Demirci’nin bu güzide eserinde yapılan restorasyon çalışmasının hayırlı olmasını diledi.
İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Küpeler Mahallesi Muhtarı Osman İzci, “Bizim harabe şeklinde olan 700 yıllık camimizi restore edip, tekrar hayata geçirdiği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.
Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da Küpeler Camii’nin tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Topkaya, “Yaklaşık 700 yıl önce yapılan camimizde restorasyon işlerimizi tamamladık. Caminin önündeki kitabelerden 1377 yılında yapıldığını, ardından 1890 yılında da bir onarımdan geçtiğini biliyoruz. 19. Yüzyıla ait Osmanlı Barok ve Hat Sanatı süslemelerini barındıran camimizde raspa yapılarak, süslemeler ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda çatısının tamamının onarımı yapıldı. İçerideki ahşap süslemelerin de onarımı yapılarak, aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayarak camimizi kullanıma hazır hale getirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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