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7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir binanın 7.

7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman’da, bir binanın 7. katından aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan bir ikametin balkonunda dışarıyı seyreden 23 yaşındaki S.A. isimli kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. 7. kattan düşerek ağır yaralanan kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

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