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70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.01.2021 10:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde Özel Harekat ve Milas KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 70 ayrı suç kaydı bulunan, 3’ü yaralama, 2’si Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma ve 1’i Kumar olmak üzere ayrıca 6 ayrı suçtan aranan ve geçim kaynağının tefecilik suçu olduğu bilgisi alınan D.B.’nin yakalanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Özel Harekat ve Milas KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 70 ayrı suç kaydı bulunan, 3’ü yaralama, 2’si Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma ve 1’i Kumar olmak üzere ayrıca 6 ayrı suçtan aranan ve geçim kaynağının tefecilik suçu olduğu bilgisi alınan D.B.’nin yakalanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri’nin saha çalışmasıyla şahsın, yaşadığı Çanakkale’yi terk ederek Milas’a yerleştiğinin öğrenilmesi üzerine, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu da olduğu öğrenilen D.B. için iki ayrı noktada arama yapıldı. Yapılan aramalarda D.B. yakalanırken, bulunduğu ikamette yapılan aramada 1 adet sahte ehliyet, 7.65 ruhsatsız tabanca, 7 adet 7.65 fişek ve pompalı tüfek ele geçirildi. D.B. gözaltına alınırken hakkında resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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