YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 715 ve 718 numaralı hatlara güzergah düzenlemesi

715 ve 718 numaralı hatlara güzergah düzenlemesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 715 ve 718 numaralı hatlarda güzergah düzenlemesi yaptı.Gölcük ilçesinde 715 ve 718 No’lu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden güzergah değişikliği talebinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 715 ve 718 numaralı hatlarda güzergah düzenlemesi yaptı.
Gölcük ilçesinde 715 ve 718 No’lu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden güzergah değişikliği talebinde bulundu. Talep, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu araçlarının güzergahında değişikliğe gidildi. Güzergah değişikliği kapsamında 715 No’lu Şirinköy Konutları kalkışlı ulaşım araçlarına Sivritepe TOKİ konutları eklendi. Sivritepe TOKİ Konutları’na uğrayacak araç Hastane yolundan mevcut güzergahını kullanarak Gölcük merkeze gidecek. 718 No’lu Gölcük kalkışlı hat Hastane, Sivritepe TOKİ Konutlarına uğrayarak Şirinköy Konutları’na ulaşacak.
Yeni güzergah uygulaması 27 Ocak Pazartesi tarihi itibariyle uygulanacak. Araçlar 30 dakika aralıklarla karşılıklı olarak çalışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Kontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil mesire alanına uçtu: 1 yaralı
Kızılay İş Merkezi gece yıkılacakKızılay İş Merkezi gece yıkılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:17
İkindi
15:51
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Beylik Eczanesi
Gebze
Ferah Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Özbay Eczanesi
Golcuk
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Derman Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Kartepe Belediyesi’nden yeniyılda kar mesaisi

Tatillerini Keman Öğrenerek Değerlendiriyorlar

Tatillerini Keman Öğrenerek Değerlendiriyorlar

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Depremzede öğrenciler, Darıca Hayvanat Bahçesi'ni gezdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.