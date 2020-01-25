715 ve 718 numaralı hatlara güzergah düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 715 ve 718 numaralı hatlarda güzergah düzenlemesi yaptı.

Gölcük ilçesinde 715 ve 718 No’lu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden güzergah değişikliği talebinde bulundu. Talep, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu araçlarının güzergahında değişikliğe gidildi. Güzergah değişikliği kapsamında 715 No’lu Şirinköy Konutları kalkışlı ulaşım araçlarına Sivritepe TOKİ konutları eklendi. Sivritepe TOKİ Konutları’na uğrayacak araç Hastane yolundan mevcut güzergahını kullanarak Gölcük merkeze gidecek. 718 No’lu Gölcük kalkışlı hat Hastane, Sivritepe TOKİ Konutlarına uğrayarak Şirinköy Konutları’na ulaşacak.

Yeni güzergah uygulaması 27 Ocak Pazartesi tarihi itibariyle uygulanacak. Araçlar 30 dakika aralıklarla karşılıklı olarak çalışacak.

