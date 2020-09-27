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72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.09.2020 23:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi Orhan Gazi Mahallesi Süleyman Tarman Caddesi üzerinde ikamet eden Derviş Y.(72)’den haber alamayan yakınları evine geldi.

Kayseri’de kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi Orhan Gazi Mahallesi Süleyman Tarman Caddesi üzerinde ikamet eden Derviş Y.(72)’den haber alamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açtıklarında yaşlı adamı hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Derviş Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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