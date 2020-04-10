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76 yaşındaki eşi dışarı çıkamadığı için tarlasını tek başına çapalayıp ekiyor

ISPARTA HABERLERİ  | 10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme

Isparta’nın Sav kasabasında yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin, kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşi korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için tarlada tek başına çalışıyor.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

76 yaşındaki eşi dışarı çıkamadığı için tarlasını tek başına çapalayıp ekiyor

Isparta’nın Sav kasabasında yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin, kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşi korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için tarlada tek başına çalışıyor.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Isparta’nın Sav kasabasında yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Şahin, kronik rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki eşinin, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamaması nedeniyle soluğu tek başına tarlasında aldı. Şahin, güneşin altında bir yandan çapa, bir yandan da soğan ekimi yapıyor. Güneşin altında tek başına çalışmanın zor olduğunu belirten Ayşe Şahin, “Eşimin kronik rahatsızlığı var. Kendisi korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarı çıkamıyor. Onun için tarlamızı kendi başıma çapalıyor ve ekiyorum. Tarlamızı daha önce sürdürmüştük ama toprak sert olması nedeniyle kendi başıma çapalıyorum. Çapaladıkça soğan ekiyorum. Daha sonra domates dikeceğiz. Allah hepimize sağlık versin. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu.

76 yaşındaki eşi dışarı çıkamadığı için tarlasını tek başına çapalayıp ekiyor

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Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
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