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8 Mart’ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi.

8 Mart’ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İlçe Kadın Kolları “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Devrekli kadınlara yönelik program düzenledi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle Devrekli kadınlara yönelik özel program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından davetlilere hitap eden Devrek MHP Kadın Kolları Başkanı Nursen Atar,” Öncelikle kadın kolları başkanlığımız tarafından tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın kollarımız tarafından kadınlarımıza yönelik tamamen ücretsiz olarak bir program tertip ettik. Düzenlenen programımıza öncelikle şehitlerimiz ve ordumuz için Fetih suresi okuyarak başladık. Şu günlere özellikle Mehmetçiğimizin duaya çok ihtiyacı var. Program içinde sizlere çam sakızı çoban armağanı günün anısına çeşitli hediyeler ve ikramlarla umarız sizlere unutulmaz bir gün yaşatırız davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize teşkilatım adına tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu
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8 Mart’ta Devrekli kadınlara özel program düzenlendi

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İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:09
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Çağalı Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
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