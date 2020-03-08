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8 Mart’ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane-2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.Çoğunluğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan tiyatro grubunun öğrencilerinin Muğla’da bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok etkinliği sahneleyen, kadına şiddeti tiyatro etkinlikleri ile anlatmaya çalışan grup, farklı bir kutlama ortaya koymak amacıyla Menteşe Akyol halk pazarında etkinlik düzenledi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane-2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.
Çoğunluğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan tiyatro grubunun öğrencilerinin Muğla’da bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok etkinliği sahneleyen, kadına şiddeti tiyatro etkinlikleri ile anlatmaya çalışan grup, farklı bir kutlama ortaya koymak amacıyla Menteşe Akyol halk pazarında etkinlik düzenledi. Halk pazarında pazarcılık yapan kadın satıcılara satışlarda yardımcı olan erkek oyuncular, satışların artmasına katkı sağladı.
Pazarda alışveriş yapan özellikle yaşlı kadınların Pazar çantalarını da evlerine kadar taşıyan tiyatro grubunun erkek oyuncuları yaşlı kadınların evlerinde de temizlik çalışması yaptı. Yaşlı kadınların Pazar masraflarını gören oyuncular, elma portakal soydu, odaların halılarını süpürge ile temizledi.
Hayalhane-2 tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Topbaş, bugüne kadar sahneye koydukları oyunlarda kadına yönelik şiddeti dile sahnelediklerini söyledi.
Halk pazarındaki kadın pazarcılar, “Ben Kadınlar gününün bir güne sığdırılmasından her zaman rahatsız olmuşumdu. Biz kadınlar devrim gibiyiz. Kadınlar olmayınca hiç bir şey olmaz. Bugün benim için sürpriz oldu. Koca adamın yapamadığını iki genç yapıyor. Gençlerimize okullarında ve geleceklerinde büyük başarılar bekliyorum. Kendilerine teşekkür ederim” dediler.
Hayalhane-2 Tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Mehmet Topbaş, “Bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok proje ürettik Hayalhane-2 tiyatro grubu olarak. Daha önce üretmiş olduğumuz projelerde kadına şiddeti dur demek amacıyla kadınların çektiği acıları anlattık. Birçoğunda da insanları duygulandırmak ve ağlatmak zorunda kaldı. Ama ilk defa bu defa 8 Mart’a yakışır bir şekilde kadınlarımızın yüzünü güldürmek istedik. Bu sefer ağlatmadık bu sefer güldürdük. Akyol pazarına geldik. Burada satış yapan teyzelerimiz ile beraber satış yaptık, Pazar çantasını taşıyan teyzelerimizin çantalarını taşıdık. Bunun yanında özellikle yaşlı kadınlarımızın evlerinde temizlik yaptık” dedi.

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İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:22
İkindi
16:39
Akşam
19:14
Yatsı
20:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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