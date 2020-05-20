80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Baro Başkanları toplantısı Başkanı Adem Aktürk’ün katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı ve ortak sonuç bildirgesi yayınlandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlar toplantısı dünyanın ve ülkemizin etkisi altındaki korona virüs salgını nedeniyle ilk defa bugün video konferans yönetimiyle yapılırken, toplantı sonunda hazırlanan bildiri basın ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun açılış konuşmasının ardından gerçekleşen online toplantıya Baro Başkanı Av. Adem Aktürk’ün yanı sıra tüm baro başkanları iştirak etti.

Ana başlığı “Baroların Yapısında ve Seçim Sisteminde Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler” olan toplantıda baro başkanları gündemle alakalı duygu, düşünce, görüş ve önerilerini ortaya koydular.

Baro Başkanı Adem Aktürk, toplantıdaki konuşmasında; “Pandemi sürecinde avukatlara ve barolara sorulmadan avukatlık kanununun nerdeyse tüm unsurlarını kapsama alan geniş perspektifli bir değişiklik gündeme getirilmiştir. “Çoklu baro”, “barolara kayıt zorunluluğu olmaması”, “delege sayısı”, “nisbi temsil” gibi özellikle büyük şehirlerde “alternatif baroların” kurulabilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği için seçenekler ortaya atılmıştır. Böylesine önemli bir konunun baroların içerisinde bulunmadığı bir süreçte ve düşünceleri alınmadan yapılmasını ve tartışmasını sakıncalı buluyorum. Bunlar etraflıca değerlendirilmelidir. Bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesi gerekmektedir.” dedi.

Toplantı sonunda oluşturulan sonuç bildirgesi şöyle;

“Ülkemiz aylardır korona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır.

Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.

İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır.”

