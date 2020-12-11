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80 bin lavanta toprakla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.12.2020 17:22 | Son Güncelleme

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen ve Menteşe ile Kavaklıdere İlçelesinde yürütülecek olan ‘Lavanta Yetiştiriciliği ve Yazlak Projesi’ kapsamında 80 bin lavanta fidanı toprakla buluştu.Bu kapsamda Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesinde dikim töreni düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen ve Menteşe ile Kavaklıdere İlçelesinde yürütülecek olan ‘Lavanta Yetiştiriciliği ve Yazlak Projesi’ kapsamında 80 bin lavanta fidanı toprakla buluştu.
Bu kapsamda Kavaklıdere İlçesi Salkım Mahallesinde dikim töreni düzenlendi. Törene Kavaklıdere Kaymakamı Didem Dinç Özay, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile yetiştiriciler katıldı.
Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bu projedeki hedefimiz aşırı sıcaklık artışlarından dolayı çam balı rekoltemiz neredeyse yüzde 80’lere varan oranlarda düştü. Valimiz Orhan Tavlı’nın talimatlarıyla İl Müdürlüğümüz bir proje hazırladı. Bu kapsamda ilimizin yüksek kesimlerinde yani Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerimizde bal ormanları oluşturmak üzere harekete geçtik. Yaz mevsiminde de arıcılarımızın başka bölgelere göç etmeden bu bölgelerde yazlamasını istiyoruz” dedi.
Valilikten 455 bin liralık bir destek aldıklarını söyleyen İl Müdürü Saylak: “Bu sayede 200 dekarlık bir alanda lavantalarımızı toprakla buluşturacağız. Bunun için Kavaklıdere’yi pilot bölge olarak seçtik. Kavaklıdere’nin öne çıkan ürünlerinin yanına lavantayı da ekleyerek burayı bir agro turizm bölgesi yapmayı hedefliyoruz ve yazlak projemizin startını buradan veriyoruz” dedi.
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise, “Kavaklıdere ilçemizin mermerden sonra ekonomisini canlı tutmak için başlattığımız tıbbi aromatik bitkiler projemize İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz destek verdi. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle belediyemizin belirlediği arazilerde 250-300 bin tıbbi aromatik bitkiyi toprakla buluşturmak istiyoruz. Burası da bunun ilk adımıdır. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kavaklıdere Kaymakamı Didem Dinç Özay gerek yağı, gerek balı ile bir çok alanda kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin bölgede ilk dikimlerini yaptıklarını belirterek, “Umarım İlçemiz için hayırlara vesile olur. Dikilen bu lavantaların ileriki zamanlarda işlendiğini bu lavantalardan bal alındığını da görürüz” dedi.
Üretici Metin Topçu’ya ait 5 dekarlık arazide lavanta dikim töreni gerçekleştirildi. ‘Lavanta Yetiştiriciliği ve Yazlak Projesi’ kapsamında ilk etapta 80 dekarlık bir alan, lavanta bahçesi haline getirilerek arıcıların hizmetine kazandırılması hedefleniyor.

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