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80 yaşındaki kadına akülü tekerlekli sandalye

KARABÜK HABERLERİ  | 05.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından 80 yaşındaki Halise Soylu’ya akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin talimatlarıyla kurulan, Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük Belediyesi tarafından 80 yaşındaki Halise Soylu’ya akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin talimatlarıyla kurulan, Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 kişilik kadrosuyla bir yandan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların bakımlarını gerçekleştiren ekipler, diğer yandan da düzenledikleri etkinliklerle onları mutlu ediyor.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker Başkan Vergili’nin eşi Emine Vergili, hasta bakım hemşiresi Aslı Özdemir tarafından düzenlenen kampanya ile alınan akülü tekerlekli sandalyeyi Halise Soylu’ya teslim etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Berker, "Aslı hemşiremiz Halise teyzenin bakımlarını yapmaya geldiğinde böyle bir ihtiyacı ve hayali olduğunu öğrenmişti, Aslı hemşiremiz Halise teyzemizin hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu, sağ olsun hayırseverlerimizde kendisine yardımcı oldu, teyzemizi mutlu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.
Karabük Belediyesi Hasta Bakım Hemşiresi Aslı Özdemir de "Bir insanın en büyük zenginliği bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Sayın Başkanımızın önderliğinde kurulan birim olarak halise teyzemize hizmet vermekteyiz, kendisi bize ’20 yıllık bir hayalimi gerçekleştirmek istiyorum’ dedi, bizde hayırseverlerimizle iletişime geçerek onun hayalini gerçekleştirdik, onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
20 yıldır tekerlekli sandalye hayaliyle yaşadığını söyleyen Soylu ise, şunları kaydetti:
"Başkanımızdan ve yavrularımızdan Allah razı olsun, bizlere çok güzel hizmet veriyorlar, bizlerle çok yakından ilgileniyorlar, ne desem az, Allah yar ve yardımcıları olsun."

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