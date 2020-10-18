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800 yıllık tarihi mezarlar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

BİTLİS HABERLERİ  | 18.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 13.

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 13. yüzyıla ait 800 yıllık mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.
Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü sınırları içerisinde bulunan ve 13. yüzyıla ait 800 yıllık mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. 1997 yılında tescil edilmiş ve koruma altına alınmış 13. yüzyıla ait olduğu belirtilen mezarlıklarda gerekli arkeolojik çalışmanın yapılmadığı ve böyle bir tarihin gün yüzüne çıkarılmasının önemine değinen Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, "Burası Engesor yani Dalda köyü mezarlığı. Tarihi mezarlıklardan biri burasıdır. Tatvan ilçe sınırları içerisinde bulunuyor bu köy. Tatvan köylerinin birçoğunda bu türden mezarlıklar bulunuyor. Bu mezarlık İslami döneme aittir. Üzerinde bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın bir çalışması var. ‘Bitlis’in tarihi mezarlıkları ve mezar taşları’ adı altında yayınlanan bir eser. Bu mezarlıkta 13. yüzyıl öncesi ve sonrası dönemine ait çeşitli Müslüman mezarlıkları bulunuyor. Bu mezarlıklarda üç tip mezar mimarisi söz konusu, birincisi şahideli mezarlar, sanduka ve prizmatik sanduka tipi mezarlardır” dedi.
Bu mezarlığın takriben 800 yıl öncesine ait bir mezarlık olduğu için tabii ki zaman içerisinde ne yazık ki tahribatların meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, “1997 yılında da tescil edilmiş ve koruma altına alınmış. Koruma altına alınması yeterince koruma altına alınmış anlamına gelmiyor. Önemli olan koruma altına alındıktan sonraki muhafaza sürecidir. Bu mezarlığı mutlaka bilimsel kazılar ve restorasyonla daha belirgin bir biçimde gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor ki insanların ilgisi artsın. Şu kesin bir şey ki insan bir şeyi tanımadan sevemez, sevmedikçe de koruyamaz” şeklinde konuştu.

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