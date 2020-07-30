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89 yaşındaki Bocce sporcusu madalyaya doymuyor

ISPARTA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Isparta ili ve ilçeleri dahil 3 yılda Akdeniz Bölgesinde birincilikler elde eden 5 madalya sahibi Bocce Sporcusu 89 yaşındaki H.

89 yaşındaki Bocce sporcusu madalyaya doymuyor

Isparta ili ve ilçeleri dahil 3 yılda Akdeniz Bölgesinde birincilikler elde eden 5 madalya sahibi Bocce Sporcusu 89 yaşındaki H. Memiş Eryiğit, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. 65 yaş üstü olarak başarılar elde ettiklerini söyleyen Memiş Eryiğit, böyle etkinliklere katıldıkları için çok sevindiklerini ve hoşuna gittiğini söyledi.
Tüm yaşıtlarına ve yaşlılara spor yapmayı tavsiye eden, ‘spor yapsınlar sağlık kazansınlar’ diyen Eryiğit, “Isparta ili ve ilçeleri dahil, 2017-2018-2019 yıllarında Akdeniz Bölgesi Bocce sporu yarışmasında bölge birincisi olduk. 65 yaş üstü olarak başardık. Değişik illerdeki müsabakalarda 5 başarı madalyası kazandık” şeklinde konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yaşın hiçbir şeye engel olamayacağını, elde edilen başarıların azmin zaferi olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini, bu noktada çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, spor yapmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli tesislerin yapımı için proje çalışmalarının son aşamaya geldiğini dile getirdi. Bu kapsamda şehre Sporcu Yetiştirme Merkezi kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başdeğirmen, ayrıca şehre 16 adet çok amaçlı spor sahası, yine UEFA standartlarında da iki adet futbol sahasını sporcuların, Ispartalıların hizmetine suma hedefinde olduklarını dile getirdi.

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