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9. Çağrankaya kar yürüyüşü başladı

RİZE HABERLERİ  | 29.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Rize’nin İkizdere ilçesinde her yıl düzenlenen Çağrankaya kar yürüyüşü bu yıl Ekrem Orhon anısına gerçekleştirildi.2 gün 1 gece sürecek olan kar yürüyüşüne yoğun katılım sağlanırken Türkiye’nin bir çok bölgesinden gelen çevre ve doğa aktivistleri etkinlikte 28 kilometrelik yürüyüş yapmayı planlıyor.

Rize’nin İkizdere ilçesinde her yıl düzenlenen Çağrankaya kar yürüyüşü bu yıl Ekrem Orhon anısına gerçekleştirildi.
2 gün 1 gece sürecek olan kar yürüyüşüne yoğun katılım sağlanırken Türkiye’nin bir çok bölgesinden gelen çevre ve doğa aktivistleri etkinlikte 28 kilometrelik yürüyüş yapmayı planlıyor. Yürüyüş öncesi İkizdere Merkez’de toplanan kalabalık “Şehitlerimiz için yürüyoruz” pankartı açarak Kur’an’ı Kerim okutarak Mehmetçiklerimiz için dua etti.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Dervişoğlu da yürüyüş öncesi yapılan etkinlikte yer aldı.
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İkizdere’nin doğa turizmi ile kalkınacağını belirterek, "Etkinliğimize İkizdere’ye turizm farkındalığı meydana getirmek için başladık. Yıllar önce arkadaş grubumla başlattığımız bir etkinliği 2013’den buna yana binlerce kişi ile devam ettirdik. Tek amacımız İkizdere’ye farkındalık oluşturmak. İkizdere’nin yatırıma gelişmeye ihtiyacı var ama insanlarında İkizdere gibi bir yere ihtiyacı var. Coğrafi olarak sanayileşmeye müsait bir yer değil. Turizm ve doğa turizmi, bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

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