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9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

09.11.2023 22:31 | Son Güncelleme:
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9 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

9 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (2 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

2 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 12. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Hudutsuz Sevda”, 8. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

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