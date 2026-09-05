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Tuğba Ekinci gözaltına alındı! 5 ilde operasyon

Sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Tuğba Ekinci dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tuğba Ekinci gözaltına alındı! 5 ilde operasyon

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Tuğba Ekinci gözaltına alındı! 5 ilde operasyon 1

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Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Muhammet Ekici isimli şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Tuğba Ekinci gözaltına alındı! 5 ilde operasyon 2

PARA KARŞILIĞI MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTILAR

Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.

Tuğba Ekinci gözaltına alındı! 5 ilde operasyon 3

Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci
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