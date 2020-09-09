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90 yaşındaki baba ve 70 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

TOKAT HABERLERİ  | 09.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 90 yaşındaki Şaban Sap ve 70 yaşındaki oğlu Kurteş Sap, tedavilerinin ardından taburcu edildi - Kurteş Sap: - "Allah kimsenin başına vermesin bu hastalığı. Babam yaşlı olduğu için bayağı çekti. Koronayı yendiğimiz için mutluyuz. Bundan büyük mutluluk olur mu?" - "Çok zor bir hastalık o yüzden herkes maskesini taksın, mesafeye dikkat etsin"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Şaban Sap ve 70 yaşındaki oğlu Kurteş Sap, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Evlerine gelen bir misafirlerinden virüs kapan Şaban Sap, diyaliz için Niksar Devlet Hastanesine gittiğinde rahatsızlandı. Acil serviste Kovid-19 belirtileri tespit edilen yaşlı adam, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Babasının ardından oğlu Kurteş Sap da boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Kurteş Sap da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Baba 20 gün, oğlu ise 5 gün sonra testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Pek çok kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen baba ve oğul, sevinçle hastaneden ayrıldı.

Şaban Sap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneden çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin maske takmasını isteyen Sap, "Allah'a şükür iyileştim." diye konuştu.

- "Maske takmayan bu cezayı çeker"

Oğul Kurteş Sap da yaşadıkları sürecin zorluğuna işaret ederek maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

"Bu süreç bana cezaevi gibiydi. Allah kimsenin başına vermesin bu hastalığı." diyen Sap, şunları dile getirdi:

"Kötü bir hastalık. Babam yaşlı olduğu için bayağı çekti. Koronayı baba oğul yendiğimiz için mutluyuz. Bundan büyük mutluluk olur mu? Maske takmayan bu cezayı çeker. Çevresindekilere de bulaştırır. Biz 20 günden beri çekiyoruz. Çoluk çocuk perişandı. Muhakkak herkes maskesini taksın. Mesafe aynı şekilde öyle. Kurallara millet muhakkak uysun. Dikkat edilmezse zannetmem ki gitsin. Millet dikkat etmiyor. Maske, mesafe şart."

- "Allah'a şükür ikisi de şu an iyiler"

Niksar Devlet Hastanesinde görevli iç hastalıkları uzmanı doktor Yaşar Culha da baba oğulun tedavilerinin tamamlandığını, sağlıklarına kavuştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şaban amcayı o gün izlem amaçlı servise yatırdık. 2-3 gün sonra yoğun bakıma gerek kalmadı. Kovid tedavilerini verdik. Akciğerde yaygındı, tomografisi de kötüydü. Tedaviye yanıt verdi. 15 gün sonra testler yaptık ve negatif çıktı. Tamamen şifa buldu. Oğlunun da testi pozitif çıktı. Ona da tedavi başlandı. Onun da testi negatif oldu iyileşti. Allah'a şükür ikisi de şu an iyiler."

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