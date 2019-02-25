91. Oscar Ödül Töreni'nde Charlize Theron sürprizi kırmızı halıya damga vurdu

Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...