91. Oscar Ödül Töreni'nde Charlize Theron sürprizi kırmızı halıya damga vurdu

Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 filmin 'En İyi Film Ödülü' İçin yarıştığı törenin kırmızı halısına ünlüler akın etti. Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz, Lady Gaga, Bradley Cooper ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri 91. Oscar Ödül Töreni’nde birbirinden şık kıyafetleriyle de yarıştı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...
Kırmızı halısında şıklık yarışı
Tören başlangıcında efsanevi müzik grubu Queen'in üyelerinden gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor, American Idol yıldızı Adam Lambert ile birlikte konuklara özel bir performans sergiledi.
Lambert Quenn'in 1991 yılında hayatını kaybeden unutulmaz solisti Freddie Mercury'nin yerini alarak, ünlü Rock'n Roll grubunun "We Will Rock You" ve "We Are The Champions" isimli parçalarını seslendirdi.
Tören öncesinde, Emma Stone, Emilia Clarke, Charlize Theron, Amy Adams, Rami Malek, Yalitza Aparicio, Rachel Weisz ve Billy Porter gibi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlü yıldızları Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni’nin kırmızı halısında şıklıklarıyla boy gösterdi.
Gecenin sürprizi ise Charlize Theron'dan geldi.
Bir süre önce Brad Pitt ile aşk yaşadıklarına dair söylentilerle gündeme gelen güzel oyuncu Charlize Theron, Oscar Ödül Töreni'ne yeni saç rengiyle katıldı.
İşte kırmızı halıda boy gösteren diğer ünlüler ve kıyafetleri...
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