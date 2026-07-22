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Fatma Soydaş gözaltına alındı! Sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Fatma Soydaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Fatma Soydaş hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Bakanlık da harekete geçti.

Fatma Soydaş gözaltına alındı! Sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyordu. Çektiği videolarla ve yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi.

Fatma Soydaş gözaltına alındı! Sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirilen Fatma Soydaş hakkında soruşturma başlatıldığını, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini ve hesaplara erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Fenomen İstanbul'da gözaltına alındı.

Fatma Soydaş gözaltına alındı! Sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı 2

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Burak Doğan'ın X'te paylaştığı habere göre; Fatma Soydaş’ın sosyal medya hesabının erişim engellenmesi talebinin bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından talep edildiği öğrenildi.

AYLIK KAZANCI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatma Soydaş son dönemde kazancıyla da gündeme geliyor. Soydaş bir hesap yapmış ve "60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var. 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600'ü masraf düş. 600'ü kalıyor. Çok iyi para" demişti.

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Fatma Soydaş
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