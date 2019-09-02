A Milli Basketbol Takımı'nın ABD'ye karşı galibiyeti yok

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

EN FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İLK RESMİ MAÇ DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı. Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

İspanya'daki Dünya Kupası'nda yine rakip oldular

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler. Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.