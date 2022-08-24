A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'ya konuk olacak

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur ilk maçında yarın Letonya'ya konuk olacak.
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.
Milliler, elemelerin ilk turunda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile B Grubu'nda yer aldı. FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesiyle Türkiye, Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi.
A Grubu'nda ise ilk 3 sırada bulunan Letonya, Belçika ve Sırbistan adlarını ikinci tura yazdırdı.
Milliler, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.
Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turda 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
I Grubu puan durumu ve milli takımın yapacağı maçların programı şu şekilde:
Puan durumu:
TakımOGMPYunanistan4317Letonya4317Türkiye4226Belçika4226Sırbistan4135Büyük Britanya4135Maç programı:
25 Ağustos: Letonya-Türkiye
28 Ağustos: Türkiye-Sırbistan
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye
Aday kadro:
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.
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