A Milli Kadın Voleybol Takımımız için yapılan skandal paylaşıma akıl dolu yanıt!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olmuş ve 22 maçlık galibiyet serisi son bulmuştu. Bu karşılaşma sonrası resmi yayıncılardan biri olan 'Volleyball World' adlı bir sayfa skandal bir paylaşıma imzasını atmıştı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Söz konusu sayfa Gabi'nin de yer aldığı Brezilya Milli Takımı'nın oyuncularının güldüğü bir paylaşım yapmış bu paylaşım sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Bu yorumların nedeni ise Brezilya-Türkiye arasında oynanan karşılaşmada ve sonrasında yaşananlardı. O skandal paylaşıma Hollanda maçında tokat gibi bir yanıt geldi.

KAREKODLU CEVAP

Sultanlar, Milletler Ligi 2.maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmadan 3-1'lik zafere ayrıldı. Hollanda maçı için salona gelen taraftarlardan Volleyball World'e müthiş bir yanıt geldi.

Karekodlu bir pankart açan taraftarlar sosyal medyada gündem olurken, o kodun kadınlar voleybolunda Türkiye'nin 1 numarada yer aldığı ülkeler sıralaması sayfasına gittiği görüldü.





