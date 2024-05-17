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A Milli Kadın Voleybol Takımımız için yapılan skandal paylaşıma akıl dolu yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 15:48
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Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2'lik skorla yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız ikinci maçta Hollanda'yı mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya, Filenin Sultanları'na göndermeli paylaşımda bulunan Volleyball World'e verilen akıl dolu yanıt gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız için yapılan skandal paylaşıma akıl dolu yanıt!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olmuş ve 22 maçlık galibiyet serisi son bulmuştu. Bu karşılaşma sonrası resmi yayıncılardan biri olan 'Volleyball World' adlı bir sayfa skandal bir paylaşıma imzasını atmıştı.

SKANDAL PAYLAŞIM

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Söz konusu sayfa Gabi'nin de yer aldığı Brezilya Milli Takımı'nın oyuncularının güldüğü bir paylaşım yapmış bu paylaşım sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Bu yorumların nedeni ise Brezilya-Türkiye arasında oynanan karşılaşmada ve sonrasında yaşananlardı. O skandal paylaşıma Hollanda maçında tokat gibi bir yanıt geldi.

KAREKODLU CEVAP

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Sultanlar, Milletler Ligi 2.maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmadan 3-1'lik zafere ayrıldı. Hollanda maçı için salona gelen taraftarlardan Volleyball World'e müthiş bir yanıt geldi.

Karekodlu bir pankart açan taraftarlar sosyal medyada gündem olurken, o kodun kadınlar voleybolunda Türkiye'nin 1 numarada yer aldığı ülkeler sıralaması sayfasına gittiği görüldü.

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Voleybol son dakika milli takım
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