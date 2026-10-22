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A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alacak yardımcı antrenör ve analist kadrosunu resmen duyurdu.

A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli oldu
Emre Şen

A Millî Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın birlikte çalışacağı teknik kadro netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamada, ay-yıldızlı ekibin başarısı için görev yapacak antrenör, performans uzmanı ve analistler kamuoyuna duyuruldu.

TEKNİK EKİP KOORDİNATÖRÜ SERHAT MERT OLDU

Sergen Yalçın'ın A Millî Takım'daki en yakın kurmaylarından biri, Teknik Ekip Koordinatörü olarak görev yapacak olan Serhat Mert oldu. Saha içi ve saha dışı organizasyonda kritik rol üstlenecek Mert'in yanı sıra tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığını ise Murat Kaytaz üstlenecek.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan listede yer alan isimler ve görevleri şu şekilde sıralandı:

Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler, Emre Gürbüz

Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli, Okan Aydıner

Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye
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