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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

04.06.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını bugün yaptığı yenilenme çalışmasıyla devam ettirdi.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya’da devam ettiriyor.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Moldova maçında oynayan oyuncular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Milliler, çalışmalarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Şenol Güneş
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