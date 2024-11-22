A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! A Ligi'ne çıkabilmek için yenmek zorundayız...

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimini birçok ülkeden canlı yayınlandı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

Uluslar Ligi Grup 3'ten gelen Macaristan sadece Bosna Hersek'i deplasmanda yenebilmişti.

İlk maç: 20 Mart 2025 (İç saha)

Rövanş: 23 Mart 2025 (Deplasman)

ÇİFT MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.