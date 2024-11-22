SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! A Ligi'ne çıkabilmek için yenmek zorundayız...

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! A Ligi'ne çıkabilmek için yenmek zorundayız...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. A Milli Takımımız, lider girdiği son haftada Karadağ'a 3-1 mağlup olmuş ve grubu 2. sırada tamamlamıştı. Lider Galler'in arkasında kalan millilerimizin play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! A Ligi'ne çıkabilmek için yenmek zorundayız...

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimini birçok ülkeden canlı yayınlandı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Screenshot_1

A Milli Takımımızın play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

Uluslar Ligi Grup 3'ten gelen Macaristan sadece Bosna Hersek'i deplasmanda yenebilmişti.

İlk maç: 20 Mart 2025 (İç saha)
Rövanş: 23 Mart 2025 (Deplasman)

ÇİFT MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Screenshot_1

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

Screenshot_2

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

MAÇ TAKVİMİ

Screenshot_3

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye kura çekimi UEFA Uluslar Ligi
En Çok Okunan Haberler
Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Çok doluyum" diyerek taraftara seslendi

Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Çok doluyum" diyerek taraftara seslendi

Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.