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A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.11.2020 20:59 | Son Güncelleme

A Milli Takım, 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Takım, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarına bu akşam TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Rusya ile dün oynanan maça ilk 11’debaşlayan futbolcular, tesisin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas çalışması ve daralanda çift kale yapıldı. Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü idmanın ilk bölümünü takım arkadaşlarıyla geçirdikten sonra çift kalede yer almadı. Çağlar, kendisi için hazırlanan bireysel program dâhilinde antrenmanlarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlılar’ın bu akşamki antrenmanını A Millî Takım’dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 12.00’de İstanbul Havalimanı’ndan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye seyahat edecek.

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