SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takımımızın, EURO 2024 öncesi geniş kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın, EURO 2024 öncesi geniş kadrosu açıklandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.05.2024 20:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Mili Takım’ın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu bulunuyor.

A Milli Takımımızın, EURO 2024 öncesi geniş kadrosu açıklandı!

A Millî Takımımızın, EURO2024 geniş kadrosu belli oldu.

9 KİŞİ ÇIKARILACAK

35 kişi olarak açıklanan kadrodan 9 isim çıkarılacak. Geniş kadromuz şu şekilde...

Screenshot_1

MİLLİLER İKİ ÖZEL MAÇ YAPACAK

508290

A Milli Takım, EURO 2024 turnuvası öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile birer özel maç yapacak. 29 Mayıs’ta tam kadro olarak İstanbul’da toplandıktan sonra 3 Haziran’a kadar çalışmalarını Riva’da sürdürecek ay-yıldızlılar, bu tarihte Türk Hava Yolları’na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran’daki İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A’da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak. Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek milliler, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona’dan Poznan’a hareket edecek. 9 Haziran’da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova’ya geçecek.
10 Haziran’daki Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy’de oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak.

A MİLLİ TAKIM İLE ÜMİT MİLLİ TAKIM BERABER KAMP YAPACAK

thumbs_b_c_85ef6e762eb1d110dc575c9dadd83c15 (1)

Öte yandan, A Milli Takım ve Ümit Milli Takım birlikteliğinin güçlendirilmesi adına, her iki takımın teknik heyetlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında, haziran ayında gerçekleştirilecek kamplarda bir dizi yeni uygulamaya gidilecek. A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takım ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit milliler, biri İtalya diğeri de Polonya’da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 11 Haziran’da Polonya’dan Almanya’nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA İLK MAÇ GÜRCİSTAN İLE

a-milli-futbol-takimi-dha-2065162

2024 Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran’da Gürcistan, 22 Haziran’da ise Portekiz’e karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran’da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili başvuru!Galatasaray'dan Fenerbahçe maçında yaşananlarla ilgili başvuru!
Galatasaray'a ceza yağdı! Toplamda 4 maç men...Galatasaray'a ceza yağdı! Toplamda 4 maç men...
Final Four maçı öncesinde Berlin sokakları karıştı! Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos taraftarları arasında kavgaFinal Four maçı öncesinde Berlin sokakları karıştı! Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga
Anahtar Kelimeler:
milli takım
En Çok Okunan Haberler
Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldürdü

Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldürdü

Arkadaşlarıyla girdiği yarış ölümüne yol açtı, aile sinir krizi geçirdi

Arkadaşlarıyla girdiği yarış ölümüne yol açtı, aile sinir krizi geçirdi

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak Riyad çıkışı: Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye

Final Four maçı öncesinde Berlin sokakları karıştı! Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga

Final Four maçı öncesinde Berlin sokakları karıştı! Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu şikayeti

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu şikayeti

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.