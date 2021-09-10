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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'ne katıldı:

10.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İzmir gibi merkezi ve aynı zamanda yerel yönetimler için kültür, önemli bir ekonomik kaynaktır" - "Hem Türkiye'de hem de AB üye devletlerinde bu sektörlerin Kovid-19 krizinden kötü bir şekilde etkilenmesi nedeniyle kültür sektörünü desteklemek artık daha da gerekli hale geldi"

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kovid-19 salgınından etkilenen kültür sektörünün desteklenmesinin daha da gerekli hale geldiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültürpark fuar hollerinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi, UCLG-Afrika Genel Sekreteri Frederic Vallier, Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreteri Annica Floren, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Genel Sekreteri Goshtasb Mozaffari ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'un katılımıyla devam etti.

Meyer-Landrut, yaptığı konuşmada, kültürün yalnızca merkezi hükümetler için değil, yerel yönetimler için de önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Yerel idarelerin kültürün oluşumundaki önemine dikkati çeken Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"İzmir gibi merkezi ve aynı zamanda yerel yönetimler için kültür, önemli bir ekonomik kaynaktır. Hem Türkiye'de hem de AB üye devletlerinde bu sektörlerin Kovid-19 krizinden kötü bir şekilde etkilenmesi nedeniyle kültür sektörünü desteklemek artık daha da gerekli hale geldi. AB, çeşitli finansman araçları aracılığıyla 2006'dan bu yana Türk kültür sektörünün güçlendirilmesine yaklaşık 45 milyon avro katkıda bulunmuştur."

Avrupa Birliği'nin şu anda kültür sektöründe çeşitli projelerle 30'a yakın sivil toplum kuruluşunu desteklediğini belirten Meyer-Landrut, "Desteklenen projeler, Avrupa ve Türk sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye odaklanmaktadır. Hedef, iletişim, değişim, ağ oluşturma ve etkileşim için fırsatlar yaratarak sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeye yardımcı olmaya devam ediyor." dedi.

Kültür Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından Karşıyaka'da bulunan Peynircioğlu Parkı'na giden Meyer-Landrut, incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür Zirvesi'nin yanı sıra İzmir’de kültürel ve doğal miras unsurlarını görmek amacıyla gezi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Peynircioğlu Parkı'nda hayata geçirilen Yeşil Koridor Projesi ile doğal habitatın canlandırılmasının amaçlandığını dile getiren Meyer-Landurt, projeyle bölgede yaşayan insanların hayatlarının daha kolay ve çekici hale geleceğini ifade etti.

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