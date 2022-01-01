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Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

01.01.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkusu yaşandı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Yeni yıla Abant'ta girmek isteyen vatandaşlar, bölgede bulunan otellerin yılbaşı için düzenlediği eğlence programlarına katıldı.

Geceye gala yemeği ile başlayan tatilciler, daha sonra müzikler eşliğinde dans etti.

Abant'a bulunan bir otelde ise sanatçı Muazzez Ersoy sahne aldı. Tatilciler, yeni yıla Ersoy'un söylediği şarkılara eşlik ederek girdi. Ersoy'a, sahne aldığı otelin aşçıbaşı Sercan Özsoy tarafından doğal bal ve yoğurt ikram edildi.

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Bolu Muazzez Ersoy

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