12 Dev Adam, ABD'yi salladı ama yıkamadı

12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup oldu. Milliler ABD ile daha önce yaptığı 5 maçı da kaybetmişti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi. 2. çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Milli Takım, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan 12 Dev Adam, son periyoda 65-61 geride girdi.

MAÇ SON SANİYEDE UZATMAYA GİTTİ

Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti. ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı.

ARKA ARKAYA 4 FAUL KAÇTI

Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti. Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, arka arkaya 4 faul atışından yararlanamayınca ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

ABD - Türkiye maçından kareleri sizler için derledik...



