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12 Dev Adam, ABD'yi salladı ama yıkamadı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye uzatmada 93-92'lik skorla mağlup oldu. Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, arka arkaya 4 faul atışından yararlanamayınca ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD'ye uzatmada 93-92 mağlup oldu. Milliler ABD ile daha önce yaptığı 5 maçı da kaybetmişti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi. 2. çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Milli Takım, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan 12 Dev Adam, son periyoda 65-61 geride girdi.

MAÇ SON SANİYEDE UZATMAYA GİTTİ
Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti. ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı.

ARKA ARKAYA 4 FAUL KAÇTI
Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti. Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, arka arkaya 4 faul atışından yararlanamayınca ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

ABD - Türkiye maçından kareleri sizler için derledik...

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
''ABD'den çekinmiyoruz''''ABD'den çekinmiyoruz''
12 Dev Adam'ın ABD'ye karşı galibiyeti yok12 Dev Adam'ın ABD'ye karşı galibiyeti yok
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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye 2019 FIBA Dünya Kupası

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
9 saniye kala 1 sayı öndeyiz ve 4 faul kaçırdık ve yenildik hayatımda gördüm an acı yenilgi oldu.
bu cedi osman dan anca karpuzcu olur diyeceğim ama bizim karpuzcular da cedi den iyi atar. maçın özeti cedi berbat oynadı son saniyelerde serbest atıştan cedi ve doğuş sayesinde 0/4 yaptık. ersan ilyasova dünya klasmanında oynadı. gerçekten ersan'ın emeğine üzüldüm.
valla yazık oldu
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