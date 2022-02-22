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ABD Kadın Futbol Milli Takımı futbolcuları eşit ücret konusunda anlaşmaya vardı

22.02.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kadın Futbol Milli Takımı futbolcuları eşit ücret konusunda anlaşmaya vardı

İSTANBUL (AA) - ABD Futbol Federasyonu ve ABD Kadın Milli Futbol Takımı (USWNT) oyuncuları, Mart 2019'dan bu yana devam eden dava sonrasında eşit ücret taleplerinin çözümü için anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

ABD Futbol Federasyonu internet sitesinde paylaşılan tarafların uzlaşma anlaşmasına ilişkin ortak açıklamasında, "Kadın Milli Takımı oyuncuları, kendileri ve geleceğin sporcuları için eşit ücret elde etmek için çalışırken eşi görülmemiş bir başarıya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, ABD Kadın Milli Futbol Takımı (USWNT) oyuncularına anlaşma şartları doğrultusunda, 24 milyon dolar ile erkek ve kadın milli takımlarının ücretlerini eşitleme sözü verildi.

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