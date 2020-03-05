ABD Konsolosluğunda Dünya Kadınlar Günü resepsiyonu

ABD’nin Adana Konsolosluğu Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Maureen Cormack, Adana ziyareti sırasında ABD Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez ve eşi Linda Baez’in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kadınlar Günü Resepsiyonu’nda konuşma yaptı.

Müsteşar Yardımcısı Cormack, Dünyü Kadınlar Günü’nün sadece kadınlar için veya kadınlarla ilgili olmadığını belirterek, “Hepimiz kişisel olarak kendi düşünce ve davranışlarımızdan, tüm gün, her gün, sorumluyuz. Aktif olarak klişelere karşı çıkmayı, önyargılarla savaşmayı, algıları genişletmeyi, durumları iyileştirmeyi ve kadınların başarılarını kutlamayı seçebiliriz" dedi.

ABD Adana Konsolosluğunun cinsiyet eşitliğini kuvvetle desteklediği ve konsolosluk bölgesinde düzenli olarak kadınların toplumdaki ve ekonomideki rollerini geliştirmek için programlar ve etkinlikler yürüttüğü kaydedildi.



