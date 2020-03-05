YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. ABD Konsolosluğunda Dünya Kadınlar Günü resepsiyonu

ABD Konsolosluğunda Dünya Kadınlar Günü resepsiyonu

ADANA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

ABD’nin Adana Konsolosluğu Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Maureen Cormack, Adana ziyareti sırasında ABD Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez ve eşi Linda Baez’in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kadınlar Günü Resepsiyonu’nda konuşma yaptı.Müsteşar Yardımcısı Cormack, Dünyü Kadınlar Günü’nün sadece kadınlar için veya kadınlarla ilgili olmadığını belirterek, “Hepimiz kişisel olarak kendi düşünce ve davranışlarımızdan, tüm gün, her gün, sorumluyuz.

ABD Konsolosluğunda Dünya Kadınlar Günü resepsiyonu

ABD’nin Adana Konsolosluğu Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Maureen Cormack, Adana ziyareti sırasında ABD Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez ve eşi Linda Baez’in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kadınlar Günü Resepsiyonu’nda konuşma yaptı.
Müsteşar Yardımcısı Cormack, Dünyü Kadınlar Günü’nün sadece kadınlar için veya kadınlarla ilgili olmadığını belirterek, “Hepimiz kişisel olarak kendi düşünce ve davranışlarımızdan, tüm gün, her gün, sorumluyuz. Aktif olarak klişelere karşı çıkmayı, önyargılarla savaşmayı, algıları genişletmeyi, durumları iyileştirmeyi ve kadınların başarılarını kutlamayı seçebiliriz" dedi.
ABD Adana Konsolosluğunun cinsiyet eşitliğini kuvvetle desteklediği ve konsolosluk bölgesinde düzenli olarak kadınların toplumdaki ve ekonomideki rollerini geliştirmek için programlar ve etkinlikler yürüttüğü kaydedildi.

ABD Konsolosluğunda Dünya Kadınlar Günü resepsiyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Adana Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:55
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Baraj Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.