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ABD merkezli yardım kuruluşu, Adıyaman'da günde 20 bin depremzedeye yemek ulaştırıyor

31.03.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen mensupları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da günde 20 bin kişiye iftarda sıcak yemek, sahurda kumanya dağıtıyor.

Depremlerin ardından Adıyaman'a gelen World Central Kitchen üyesi yabancı aşçılar, Adıyaman Üniversitesinde aşevi kurdu.

Afetzedeler için günde 3 öğün yemek pişiren aşçılar, iftar ve sahurda da hizmet sunuyor.

Aşevinde 80 personelin hazırladığı sıcak yemekler, servis araçlarına konularak 16 noktada depremzedelere ulaştırıyor.

World Central Kitchen'ın Adıyaman koordinatörü Ozan Kılıç, AA muhabirine, ramazanda yemek dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Günde 20 bin kişiye iftarda sıcak yemek, sahurda kumanya verdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı illerde şu ana kadar yaklaşık 16 milyon porsiyon yemek dağıtıldı. İftar için her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Gönüllüler sahada bize de destek veriyor. Ramazandan önce çocukların yoğun olduğu yerlerde ekmek arası kavurma ve tavuk dağıttık. Depremzedelere sıcak yemek vermeye çalışıyoruz. World Central Kitchen, afetten zarar görenleri bu zor günlerde yalnız bırakmıyor. Yaşadıkları acıyı bir nebze de azaltmaya çalışıyoruz."

"DEPREMZEDELERE DESTEK OLMAK BİZE DE İYİ GELİYOR"

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Adıyaman'a gelen operasyon yöneticisi Cameron Kunde ise 6 haftadır deprem bölgesinde olduklarını anlattı.

Kentte bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Kunde, "İlk günler burası kötüydü. Buradaki insanlar hem yardımsever hem de çok misafirperver. Yıkılan binaları, enkazları gördüğümüz zaman zor anlar yaşıyoruz. Burada olmak, depremzedelere destek olmak bize de iyi geliyor." dedi.

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