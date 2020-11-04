ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak ayrıldı

ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan resmi olarak çıktı.

BBC'deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017'de duyurduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı bugün resmi olarak yürürlüğe girdi. Böylece ABD, anlaşmadan resmi olarak çekilen ilk ülke oldu.

Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma, ülkede Demokratlar ve çevreciler tarafından eleştirilirken, Cumhuriyetçiler tarafından desteklendi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Uluslararası İklim Girişimi Direktörü David Waskow, "Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek, yukarı doğru giden bir yürüyen merdivenden aşağı inmeye çalışmak gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçimi kazandığı takdirde Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma sözü vermişti.

Donald Trump, 1 Haziran 2017'de, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi, 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmuştu.

Anlaşmanın, "iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, bunun Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.