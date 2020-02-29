YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.Olay, Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında meydana geldi.

Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

Adıyaman’da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.
Olay, Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında meydana geldi. Y.Ö. isimli şahıs abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı. Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin 63 .... plakalı bir otomobil ile kaçtığını tespit etti.
Şüpheli şahsın kaçabileceği tüm yolları kontrol altına alan polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte kıskıvrak yakaladı.
Bulunan para sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:44
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Adıyaman’da okullar tatil

Adıyaman’da okullar tatil

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.