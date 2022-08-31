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Abdi İbrahim’in Akademi programına Brandon Hall’dan altın ödül

31.08.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hibrit olarak tasarlanan Akademi platformu hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlardaki Abdi İbrahim çalışanlarının gelişimine hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Brandon Hall Group'un bu yıl 22'ncisini düzenlediği ve işveren uygulamalarının değerlendirmeye alındığı Excellence Awards kapsamında, kurum öncelikleri ve stratejileri doğrultusunda yeniden yapılandırdığı insan kaynakları eğitim ve gelişim platformu "Abdi İbrahim Akademi" ile "İnsan Kaynakları" kategorisinde "Öğrenme ve Gelişim Stratejisi" alanında Altın Ödül almaya hak kazandı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Abdi İbrahim, insan kaynakları gelişimi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla uluslararası ödüller kazanmaya devam ediyor.

Abdi İbrahim bu yılki ödül programında, kurum öncelikleri ve stratejilerini hayata geçirmeye destek olacak yetkinlik kapasitesini oluşturmayı hedefleyerek yeniden yapılandırdığı öğrenme ve gelişim platformu "Akademi"yle öne çıktı.

Kurum öncelikleri doğrultusunda kişiyi desteklemek, mesleki yeterliliğini artırmak, kuruma uyum sağlamasına yardımcı olmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek, inovasyon ve yeni nesil yetkinlik kapasitesini oluşturmak için hazırlanan program, dijital ve yüz yüze içeriklerden oluşuyor. Hibrit olarak tasarlanan Akademi platformu hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlardaki Abdi İbrahim çalışanlarının gelişimine hizmet veriyor.

Brandon Hall Group kurumsal firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık hizmeti veren ve dünya çapındaki 10 bin müşterisinin eğitim stratejilerini yönlendiren, alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri.

Dünyanın önde gelen işverenlerinin katıldığı yarışmada, uluslararası bağımsız sektör uzmanlarından oluşan jüri tarafından, katılımcı şirketler insan kaynakları uygulamaları "ihtiyaca yanıt verme, işlevsellik, inovasyon ve ölçülebilir fayda" gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

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