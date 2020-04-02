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Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.04.2020 19:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladı.

Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu.

Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan genç oyuncu, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır'a attı.

Abdülkadir Ömür, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

UĞURCAN ÇAKIR DA DESTEK VERDİ

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün maaşının yüzde 50'sini bağışlamasının ardından Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20'sini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür milli dayanışma kampanyası

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