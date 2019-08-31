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Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge Fenerbahçe maçının kadrosunda yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Daniel Sturridge ve Abdülkadir Ömür, maç kadrosuna alınmadı.

Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge Fenerbahçe maçının kadrosunda yok

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadelerine yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

STURRIDGE DE YOK

Öte yandan yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dışında yeni transfer Daniel Sturridge de maç kadrosunda yer almadı.

Bir diğer yeni transfer John Obi Mikel ise Fenerbahçe deplasmanında şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür daniel sturridge

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Parmak var ama Ömür kadar etkili değil.
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