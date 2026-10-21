Abdülkerim Bardakcı'nın hasreti sona erdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu'nda Pierre Mauroy Stadyumu'nda Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kritik müsabakanın başlangıç kadrosunda savunma hattında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI BU SEZON DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi heyecanını Lille karşılaşmasıyla yaşadı. Sezonun geride kalan bölümünde Avrupa arenasındaki performansıyla dikkat çeken deneyimli stoper, zorlu deplasmanda ilk 11'deki yerini alarak formasına kavuştu.

JAKOBS'UN YERİNE FORMA ABDÜLKERİM'E EMANET EDİLDİ

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi'nde daha önce oynadığı Sporting CP ve Barcelona karşılaşmalarında sol stoper bölgesinde Ismail Jakobs görev yapmış, Abdülkerim Bardakcı ise kulübede yer alarak süre bulamamıştı. Okan Buruk, Fransa deplasmanında stoper kurgusunu değiştirerek tecrübeli milli oyuncuyu yeniden ilk 11'e monte etti.