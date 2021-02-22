Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Flaş Fenerbahçe açıklaması... Süper Lig'de topladığı 51 puana rağmen sergilediği futbolla bir türlü istenileni veremeyen Fenerbahçe, evinde beşinci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut yeniden hedef tahtasına konuldu.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumladı.

Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk için ümitlenmemesi gerektiğini söyleyen Abdülkerim Durmaz, "Ne kadar çabuk kabullenirsek acımız daha çabuk geçer. Fenerbahçe bugün itibariyle şampiyonluk şansını kaybetmiştir. Çok iddialı söylüyorum. Trabzonspor maçını beklemeye gerek kalmadı. Göztepe mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe şampiyonluktan düşmüştür." dedi.

