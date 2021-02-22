SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

22.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig'de topladığı 51 puana rağmen sergilediği futbolla bir türlü istenileni veremeyen Fenerbahçe, evinde beşinci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut yeniden hedef tahtasına konuldu. Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumladı.

Flaş Fenerbahçe açıklaması... Süper Lig'de topladığı 51 puana rağmen sergilediği futbolla bir türlü istenileni veremeyen Fenerbahçe, evinde beşinci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut yeniden hedef tahtasına konuldu.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını yorumladı.

Fenerbahçe taraftarının şampiyonluk için ümitlenmemesi gerektiğini söyleyen Abdülkerim Durmaz, "Ne kadar çabuk kabullenirsek acımız daha çabuk geçer. Fenerbahçe bugün itibariyle şampiyonluk şansını kaybetmiştir. Çok iddialı söylüyorum. Trabzonspor maçını beklemeye gerek kalmadı. Göztepe mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe şampiyonluktan düşmüştür." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım dahaF.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cengiz Ünder bombası!

Cengiz Ünder bombası!

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

Diğer Haberler

Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Canlı yayında olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki: Mahvediyorsun bizi ya

Ozan Tufan'dan Hüseyin Göçek'e olay tepki

F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha

Fenerbahçe'den Okan Buruk cevabı

Fenerbahçe'den Okan Buruk cevabı

Rıdvan Dilmen: Erol Bulut ile başarı olmaz

Rıdvan Dilmen: Erol Bulut ile başarı olmaz

Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?

Mesut Özil, Göztepe maçında nasıl oynadı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.