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Abdullah Avcı: Bu 1 puan, 3 puan kadar önemli

23.09.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı sonrasında mücadeleyi değerlendirdi.

Abdullah Avcı: Bu 1 puan, 3 puan kadar önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Kırmızı kartın önemine değinen Avcı, "Oyun başlanabilecek en güzel senaryo ile başladı, 5. dakikada 2-0 öne geçebilecek bir durum vardı. Hiç beklemediğim, hayal etmediğim, aklına gelmeyecek bir kırmızı kartla karşılaşıyorsun, eksik kalıyorsun. Dün de çalıştığımızda opsiyonda, rakibi 1 eksik yakalamak önemli, şimdi 90 dakika 10 kişi oynuyorsun. Rakip iyi bir takım, 49 orta yapılmış, yarısına vurmuşlar. Kenar ortaları en iyi karşılayacak stoperim Vitor oyundan atıldı, Konya kenar ortayla golü de buldu. Oyunda Uğurcan devreye girdi, kurtardığı pozisyonlar var, hamleler yaptık, sistemi değiştirdik. Hem topa sahip olduk, hem oyuna sahip olduk. 2-2'den sonra da yüzde 100 kaçırdığımız bir durum var. İsmail'in oynayacağı son anda belli oldu, çok çalışıyor, performansı çalışmanın karşılığı." dedi.

Bu 1 puanı 3 puan gibi gördüklerini söyleyen teknik adam, "90 dakika bu kadar 10 kişi oynayıp 1 puanla dönmek, 3 puan kadar önemli. 21 maç deplasmanda kaybetmedik, tarihte ufak bir yerde bu da kalır. 4 gün sonrasına zihinsel ve fiziksel dinlenip, bunu 3 puan gibi kazanç görüp yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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