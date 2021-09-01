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Abdullah Avcı'dan kariyerinin en iyi başlangıcı

01.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı da 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı bu kez bordo-mavili takımın başında yakaladı. Avcı, Galatasaray maçından galip ayrılması halinde ise yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek.

Abdullah Avcı'dan kariyerinin en iyi başlangıcı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-2017 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig’in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz ekibinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

SÜPER LİG DEVAM EDERKEN BAŞINA GEÇTİĞİ TEK TAKIM TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, kulüp düzeyinde Süper Lig devam ederken görev kabul ettiği tek takım bordo-mavili ekip oldu. 10 Kasım 2020'de takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı 294 gündür Karadeniz ekibinin başarısı için mücadele ediyor. Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezon başlangıçlarında elde ettiği puan ve sıralamalar ise şöyle:

Sezon Hafta Puan Sıra
2007-2008 3 6 6 (Başakşehir)
2008-2009 3 1 18 (Başakşehir)
2009-2010 3 5 6 (Başakşehir)
2010-2011 3 6 6 (Başakşehir)
2011-2012 3 7 3 (Başakşehir)
2014-2015 3 3 11 (Başakşehir)
2015-2016 3 3 12 (Başakşehir)
2016-2017 3 9 1 (Başakşehir)
2017-2018 3 6 4 (Başakşehir)
2018-2019 3 6 4 (Başakşehir)
2019-2020 3 6 5 (Beşiktaş)
2021-2022 3 9 1 (Trabzonspor)

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor
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