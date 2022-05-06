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Abdullah Avcı: Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur

06.05.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Zaman zaman biz, zaman zaman Hatay tehlikeli geldi. İyi şeylerde var maçta olumlu, olumsuz şeyler de var. Salı günü için bunlar bir veri. Şimdi döneceğiz ve kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız." dedi.

Abdullah Avcı: Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"NET POZİSYONLARIMIZ VAR, PENALTI KAÇIRDIK"

abdullah-avci-saha

"Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Salı günü bir kupa maçımız var, eksiklerimiz var, o yüzden bu kadro ile maça çıktık. Oyun fena başlamadı. Net pozisyonlarımız var, penaltı kaçırdık. Devre arası oyunda kazanabileceğimiz bir fırsat olduğunu gördük ve mevcut oyuncularımızdan 3'ünü sahaya attık.

Zaman zaman biz, zaman zaman Hatay tehlikeli geldi. İyi şeylerde var maçta olumlu, olumsuz şeyler de var. Salı günü için bunlar bir veri. Şimdi döneceğiz ve kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız.

Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı. Süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli potansiyeli olduğunu ifade ettim. Ahmetcan önemli bir mesafe kat ediyor. Kendisine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Umarım gelişerek devam eder."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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