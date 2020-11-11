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Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimini şaşırttı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.

Abdullah Avcı Trabzonspor yönetimini şaşırttı

Karadeniz devinde hoca belirsizliği sona erdi, Abdullah Avcı resmen açıklandı ancak günlerce süren görüşmelerin perde arkasına ulaşıldı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin basit ve alışık olduğumuz bir şekilde geçmediği, tecrübeli hocanın, özellikle sistemiyle alakalı oldukça kapsamlı bir sunum hazırladığı öğrenildi. Söz konusu sunumunda da Trabzonspor'un, teknik yapılanmasında yapacaklarına dair çalışmalara yer verdi. Avcı'nın projeleri yönetimi adeta mest etti.

İşte deneyimli hocanın sunumundan öne çıkanlar…

DEV KULÜPLERİ İZLİYOR

Uzun yıllar Başakşehir'de çalışan ve Turuncu-Lacivertliler'in bugünlere gelmesinde büyük payı olan Avcı eski kulübündeki sistemi Trabzonspor'a da kuracak. Başarılı hocanın olmazsa olmazı; dünyanın önde gelen kulüplerine ayak uydurmak. Daha önce yardımcılarını Barcelona, Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplere gönderen Abdullah Avcı, o kulüplerin uyguladığı çalışmaları kendi takımına monte ediyordu. Trabzon'da da bunu yapmaya çalışacak.

FİZİKSEL PERFORMANS MERKEZİ'NİN ÖNCÜLERİNDEN

Başarılı çalıştırıcı, Başakşehir'de 'Oyuncu Performans Laboratuvarı' kurmuştu. Alanında uzman 10 kişi, hangi oyuncuya, hangi konuda ne kadar yükleme yapılacağını belirliyordu. Her oyuncu sakatlık risklerine göre bireysel antrenman programlarıyla çalışıyordu. Böylece hemen hemen herkes performansını yukarıya çekiyor ve sakatlık problemleri en aza iniyordu. Sezon başında Trabzonspor da 'Fiziksel Performans Merkezi' kurmuş, İngiltere'den uzmanları getirtmişti. Avcı bu sistemi geliştirecek.

ALTYAPIDAN, A TAKIMA...

Ve Fırtına'nın olmazsa olmazı akademisi... Tecrübeli teknik patron, Trabzonspor altyapısındaki oyuncuların durumunu da yakından takip edecek. Kulübün felsefesine uygun çalışacak olan Abdullah Avcı, yetenekli ve yeterli isimlerin A takıma kısa sürede entegre edilmesiyle ilgili de çalışmalar yapacak.

'HER SEZON YARIŞAN TRABZONSPOR'

Planını, sistemini, çalışma disiplinini ve anlayışını yönetime bu sunumla anlatan ve ifadelerinin büyük bir beğeni topladığı öğrenilen Abdullah Avcı her sezon şampiyonluk yarışında olacak bir Trabzonspor oluşturmak için kolları çoktan sıvadı. Başarılı hoca Bordo-Mavili takımda bugün tüm bu hedeflerini gerçeğe dönüştürebilmek için çalışmalara başlayacak. (Akşam)

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