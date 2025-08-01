Abdullah Kavukçu'nun işaret ettiği kaleci ortaya çıktı! Galatasaray'dan Brezilyalı kaleci için atak... Sarı kırmızılılar Botafogo kalecisi John Victor ile ilgileniyor

Galatasaray’da rekor transfer Victor Osimhen’in takıma katılmasıyla birlikte taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kaleci transferi için de çalışmalar son hız devam ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun kaleci transferi için ‘‘Daha önce hiç duymadığınız 3 isim var’’ sözlerini hangi oyuncu için söylediği ortaya çıktı.

SÜRPRİZ İSİM JOHN VICTOR!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Galatasaray, Botafogo kalecisi John Victor ile ilgileniyor. Haberin devamında Galatasaray ve Everton, Manchester United'ın son aylarda takip ettiği John Victor'a sıcak bakıyor denildi. Öte yandan Brezilyalı kaleciye İngiliz ekibi West Ham 8 milyon euro bonservis teklif ettiği iddia edildi.

SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki Brezilyalı kaleci ile ilgilenen Galatasaray’ın oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği, şartlarını sorduğu fakat henüz bir teklif yapmadığı ortaya çıktı. Botofago forması giyen kalecinin ayrılığa sıcak baktığı ve Galatasaray’a transfer olmak istediği bildirildi.

ABDULLAH KAVUKÇU NE DEMİŞTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavukçu, ‘‘Kaleci transferi için çok isim konuşuluyor. İsmi konuşulmayan 3 tane daha kaleci var, gizli bir şekilde yönettiğimiz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Galatasaray'ın şartları uyuşuyorsa önce başkanımız, sonrasında hocamız karar verecek." şeklinde konuştu.