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Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulundu.

Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak’ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abdurrahim albayrak Recep Tayyip Erdoğan milli dayanışma kampanyası Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adammışsın, arkadaşın fatih terim gibi paçayı kurtarır kurtarmaz sosyal medyada laf söyleyenlerden intikam peşine düşmemişsin helal sana
reklamını da yapmasa olmaz sanki hadi görelim vergidende düşmesin ne ladar millici olduklarını görelim.
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