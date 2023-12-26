Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Hakkari’den 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi’ne akşam saatlerinde inen aç kurtlar, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırını saldırdı. Ahırın kapısını zorlayarak içeri giren kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30’unu telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti.

