Aceleci bebek uçakta dünyaya gözlerini açtı

Uçağın kabin ekibi tarafından gerçekleştirilen doğumda erkek bebek dünyaya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşkent-İstanbul seferini yapan Özbekistan Havayolları’na ait uçak, Türkiye hava sahasına giriş yaptığı esnada Kırgızistan uyruklu 27 yaşındaki hamile Abdumanapova Sitora adlı yolcunun sancısı başladı.

Kaptan pilot uçakta doktor anonsu yaparken, kabin ekibi ise kadının sağlık durumunu kontrol etti. Doğum zamanı geldiği anlaşılan Sitora uçakta uygun bir alana alınarak kabin ekibi tarafından doğumu gerçekleştirildi. Kırgız uyruklu yolcu bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek uçakta bir doğum gerçekleştiğini ve sağlık ekiplerinin hazır bekletilmesini istedi. Özbekistan Havayolları’na ait uçak saat 20.15’de İstanbul Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi. 28 haftalık dünyaya gelen bebek ve anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

