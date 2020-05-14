Achraf Dari Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, transfer açıklaması yaptı. 21 yaşındaki savunmacı Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.
Fas basınında çıkan habere göre; sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayınında hakkında çıkan transfer iddialarına değinen Achraf Dari, 3 kulüpten teklif aldığını söyledi.
21 yaşındaki savunma oyuncusu, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.
Öte yandan aralık ayında sol çapraz bağları yırtılan oyuncunun haziran ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.
Yaş: 21
Boy: 1.88
Uyruk: Fas
Mevki: Stoper
Ayak: Sağ
İki sezondur takımın değişmez ismi olmayı başaran Dari, altyapısından yetiştiği Wydad'da toplam 56 maça çıktı ve 3 gol 1 asistle oynadı.
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