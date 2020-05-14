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Achraf Dari Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

Fas Ligi ekiplerinden Wydad Casablanca'da futbol oynayan Achraf Dari Galatasaray'dan teklif geldiğini açıkladı.

Achraf Dari Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

Fas Ligi ekibi Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, transfer açıklaması yaptı. 21 yaşındaki savunmacı Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

Fas basınında çıkan habere göre; sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayınında hakkında çıkan transfer iddialarına değinen Achraf Dari, 3 kulüpten teklif aldığını söyledi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı.

ARALIK AYINDA SAKATLANDI

Öte yandan aralık ayında sol çapraz bağları yırtılan oyuncunun haziran ayı sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

ACHRAF DARİ KİMDİR?

Yaş: 21

Boy: 1.88

Uyruk: Fas

Mevki: Stoper

Ayak: Sağ

ACHRAF DARİ'NİN PERFORMANSI

İki sezondur takımın değişmez ismi olmayı başaran Dari, altyapısından yetiştiği Wydad'da toplam 56 maça çıktı ve 3 gol 1 asistle oynadı.

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