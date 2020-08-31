Acı: "Ülkemiz dünya liginde yeni rotalara yelken açıyor"

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, “Önce Karadeniz, sonra Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri, ayrıca güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, Türkiye dünya liginde yeni rotalara yelken açmak için çabalarını sürdürmektedir” dedi.

Acı, Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkileyen ve 2020 Mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlanan korona virüs (Covid-19) ile mücadelede Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya örnek olan mücadele sergilerken, alınan ekonomik tedbirlerin de devam ettiğini vurguladı. Acı, “Bu tabloda üzücü olan; vatandaşlarımızın yeterince duyarlı olmaması. Devletimiz kurallara uyum için her bir vatandaşın başına görevli veremez. Vatandaşlarımız da duyarlı olmalı” dedi.

Yeni teşvikler

Ağustos 2018’de başlayan kur ataklarının ve spekülatif saldırıların etkilerini gidermek için mücadele devam ederken, son olarak yatırım teşviklerinin yeniden düzenlendiğini anımsatan Acı, bu kapsamda Adana’nın da teşvik kriterlerinin iyileştirilmesinin etkilerinin ise önümüzdeki dönemde görüleceğine inandığını bildirdi. Acı, devlet teşviklerinin bir yatırımın maliyetini veya potansiyel karını etkileyen en önemli unsur olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın kararı ile Adana’ya teşviklerde 2’nci bölge yerine 3’ncü bölge kriterleri uygulanacak. Bunun yanı sıra Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke ve Saimbeyli ise 4. bölge desteklerinden faydalanacak. Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleşecek yatırımların bir alt bölge desteklerinden faydalanacak olması nedeniyle 4. bölge desteklerinden faydalanacak ilçe OSB’lerinde 5’nci bölge teşvikleri uygulanacak. Bu Adana için muazzam bir fırsat olacak” bilgisini verdi.